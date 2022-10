Guten Morgen Klingeljagd for ever

Ehrlich gesagt hätte ich gar nicht gedacht, dass es das noch gibt. Aber bestimmte Dinge überdauern offenbar Generationen – Klingeljagd zum Beispiel. Sie kennen das noch von früher: irgendwo an der Haustür klingeln, abhauen und sich – gut versteckt – ins Fäustchen lachen, wenn der arme Hausbewohner ganz umsonst den Weg zur Tür gemacht hat. Früher habe ich das auch gemacht, inzwischen ist aus dem „Täter“ aber längst ein „Opfer“ geworfen. Doch leider haben sie die Rechnung ohne mich gemacht: Denn ich kann von oben in meinem Wohnzimmer sehen, ob – und wer – an der Haustür steht. Und nichts ist so schlimm für die Lümmel, als wenn sich die Haustür nicht öffnet.

