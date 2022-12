Falschparken für’s Personal

Uiiih...! Nun auch bald in der Gemeinde Lengede: kein Falschparken mehr ohne Knöllchen (siehe Artikel links). Bisher war und ist das oft möglich, weil der zuständige Landkreis Peine nicht ausreichend Personal hat, um es für Kontrollen von Verstößen in die Gemeinden zu schicken. Eine Kooperation mit anderen Gemeinden soll das Knöllchenlose ändern. Hätte der Landkreis ausreichend Leute, müssten diese bezahlt werden – von unseren Steuern. Aber die Personalkosten steigen in den Verwaltungen seit Jahren, sind ein dicker Posten in den Minushaushalten. Man könnte natürlich noch mehr Falschparken, damit der Landkreis Peine mehr Geld für mehr Leute hat...

