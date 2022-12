Digital die Hosen runter

Ach, das Alter...! Und die damit einhergehenden Arzttermine. Nachuntersuchung im Klinikum. Ok, weiterer Check nötig (MRT), aber extern. Also von der Klinik zur Hausärztin, Überweisung holen, weiter zur Facharztpraxis, zurück zur Vorstellung in die Ambulanz des Klinikums. Geht natürlich so nicht in einer Tour. Zurecht jetzt nicht, rund um die Feiertage. Termine sind aber ohne Überweisung nicht leicht zu bekommen – und der für den Nach-Nach-Check im Klinikum lässt sich daher gar nicht mit Vorlauf festlegen. Hausaufgaben und Fahrplanung für die Zeit nach dem Jahreswechsel. Geht online heutzutage? Na, schönen Dank auch...! Allein die x Anmeldungen und Registrierungen, die dafür nötig sind, machen mich krank, weil ich wieder digital die Hosen runterlassen muss. Dann lieber Bewegung...

