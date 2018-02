Männer unter sich

Klein Lafferde Rund 100 Männer nahmen an der beliebten Männerfastnacht in Klein Lafferde teil, wieder hervorragend geleitet und organisiert vom Elferrat mit dem „Chef“ Herbert Bollmann (rechts) an der Spitze. Zu Beginn des Trubels mischte sich der Elferrat unters Volk.ust/Foto: Udo Starke