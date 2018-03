Der Winter kommt spät, dann aber so richtig

Waren es im Dezember und Januar Tiefdruckgebiete, die die Großwetterlage prägten, so stellte sich im Februar ein umfangreiches Hochdruckgebiet über Skandinavien ein, welches an seiner Südflanke trockene Kaltluft arktischen Ursprungs in unseren Raum schickte. Am Monatsanfang war hiervon nichts zu spüren. Mit südwestlichen Winden gelangte noch relativ milde Meeresluft nach Norddeutschland. Daher lag das...