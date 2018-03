Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch in ein Geschäft

Lengede Unbekannte sind an einem Einbruchsversuch in ein Geschäft in der Großen Straße in Lengede gescheitert. Zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.55 Uhr, haben die Unbekannten versucht, die Tür zu einem Geschäft aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter aus bislang unbekannten...