Autos stoßen zusammen: 11 000 Euro Schaden

Lengede Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 10.35 Uhr auf der Broistedter Straße in Lengede. Eine 29-jährige Autofahrerin aus Lengede befuhr die Broistedter Straße von Lengede in Richtung Broistedt und wollte nach links in den Grubenweg abbiegen. Wie die Polizei mitteilt, übersah die Frau...