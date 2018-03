Autofahrer beschädigt geparkten PKW

Lengede Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag, in der Zeit zwischen 9 und 10 Uhr, auf dem Edeka-Parkplatz in der Barbecker Straße in Lengede abgestellten Daimler Chrysler Jeep beschädigt. Das geschah vermutlich beim Ein- oder Ausparken, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer setzte...