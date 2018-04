Feier am 8. April

Woltwiesche Der erste Gruppe der Woltwiescher Konfirmanden wird am Sonntag, 8. April, ab 10 Uhr in der Christus-Kirche in Woltwiesche konfirmiert (Hintere Reihe von links: Kevin Peschelt, Alina Jordan und Maja Anders. Vordere Reihe von links: Antony Langer, Benjamin Scheller, Celine Klinger, Silas Kuschke,...