Am Sonntag ist Kommunion

Lengede Sie feiern am Sonntag, 15. April, in der Kirche St. Marien in Lengede ihre erste heilige Kommunion: Levin Sven Bruns, Cezary Buczma, Marlon Domin, Kinga Glowacka, Philipp Jagusch, Lenja Klis, Maja Korolczuk, Joris Finn Michaelis, Melina Pflug, Sidney Rex, Lara Rieger, Adrian Schmidt, Manuel Syska,...