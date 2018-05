Autofahrer beschädigt abgestelltes Fahrzeug

Broistedt Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Mittwoch in der Zeit zwischen 13 und 16.30 Uhr in der Straße „Am Bahnhof“ in Broistedt gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke auf dem dortigen Parkplatz einen abgestellten Ford...