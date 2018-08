Einen gruseligen Fund meldet die Polizei am Sonntag: Gegen 13.50 Uhr wurden am Samstag an der L475 zwischen Barbecke und Söhlde sechs abgetrennte Schafsköpfe aufgefunden.

Wer die Tiere getötet und die Köpfe in den Straßengraben gelegt hat, ist bislang unklar, berichtet die Polizei weiter. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 mit der Polizei in Verbindung setzen. feu