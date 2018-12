Nun werden die Wände fürs Rot-Weiß-Blockhaus hochgezogen

Am Schachtweg in Lengede, nahe dem Schützenheim, entsteht derzeit das neue Vereinsheim für die Musikgruppe Rot-Weiß. Herrschte in den Vorjahren noch ein akuter Mangel an Räumen, die der Rot-Weiß-Vorsitzende Rainer Vanselow für seine Schülerinnen und Schüler der Musikschule händeringend benötigte (wir berichteten), ist damit nun die Lösung der Probleme in Sicht. „Die Sorgen um den Platz- beziehungsweise Raummangel haben mit dem Neubau...