Broistedt. Am Donnerstag krachte es auf der K 74. Auf der Kreuzung zur Abzweigung Richtung Bleckenstedt stießen zwei Autos zusammen. Warum ist noch unklar.

Zwei PKW krachen in Broistedt zusammen – zwei Verletzte

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 74 in Broistedt sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Ortsfeuerwehr mitteilt, krachten auf der Kreuzung zur Abzweigung Richtung Bleckenstedt zwei Autos zusammen. Als eine 60-jährige Salzgitteranerin mit ihrem PKW auf der Straße Osterriehe in Richtung der Kreisstraße unterwegs war, übersah sie beim Abbiegen, das Auto eines 28-Jährigen aus Salzgitter. Das berichtet die Polizei.

Beteiligte nur leicht verletzt

Gegen 20.10 Uhr ging der Alarm ein. Als die Wehrleute am Unfallort eintrafen, kümmerte sich die Besatzung eines Rettungswagens der Berufsfeuerwehr Salzgitter bereits um die Geschädigten. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich nur leicht.

Unfall auf der K 74 in Broistedt Zwei Fahrzeuge krachten am 13. Dezember auf einer Kreuzung zusammen. Zwei Menschen verletzten sich dabei. Foto: Rudolf Karliczek

