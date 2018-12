Lengeder Jugendpflege-Reisebüro dreht wieder auf

. Auch im nächsten Jahr wird es mit der Lengeder Gemeindejugendpflege nicht langweilig: Zeltlager Eltze, Zelt-Camp an der Costa Brava, Eltern-Kind-Wochenende oder Jugendleiter-Grundkurs – das sind Punkte aus dem Jahresprogramm 2019.

Das Zeltlager Eltze ist seit 40 Jahren ein Klassiker: Die Planungen des Betreuerteams für neue Abenteuer in Elze vom 6. bis 16. Juli 2019 für die 30 Kids von sieben bis zwölf Jahren laufen auf Hochtouren. Der Teilnehmerbetrag inklusive Vollverpflegung, Unterkunft in Gruppenzelten, Programm und pädagogische Betreuung liegt für Kinder aus der Gemeinde bei 200 Euro, auswärtige Teilnehmer zahlen 30 Euro mehr.

Die Jugendfreizeit führt die Jugendlichen 2019 an die Costa Brava in Spanien: das Camp Neptuno liegt in einer schönen Bucht mit wunderbaren Stränden, nahe der beschaulichen kleinen Stadt Pals und der Metropole Barcelona. Vom 15. bis 28. Juli 2019 können 25 Jugendliche ab zwölf Jahren mit einem modernen Reisebus Richtung Sonne starten. Kosten der Freizeit: 435 Euro, Teilnehmer von außerhalb der Gemeinde Lengede zahlen 45 Euro mehr.

Nach dem erfolgreichen Eltern-Kind-Wochenende 2018 wird es aufgrund der großen Nachfrage vom 30. August bis zum 1. September 2019 wieder mit Eltern und Kids gemeinsam in ein Wochenende gehen, wahrscheinlich ein zweites Mal in den Harz.

„Damit uns der Nachwuchs in der aktiven Betreuerriege nicht ausgeht, findet im nächsten Jahr in den Osterferien ein neuer Jugendleiter-Grundkursus in Hohegeiß statt“, kündigt Gemeindejugendpfleger Michael Nagel an. Termin: 8. bis 12. April 2019. Teilnehmen können Interessierte, die nächstes Jahr 16 Jahre alt werden. Infos direkt im Jugendzentrum oder unter Telefon (05344) 22 97.

„Anmeldebeginn für alle Freizeiten ist der 8. Januar: Dafür ist an dem Tag ab 18 Uhr im Jugendzentrum Bahnhof ein Anmeldecafé eingerichtet, wo alle Fragen beantwortet und schon einmal Vorfreude getankt werden kann“, sagt Nagel.

„Ein großes Lob an die Jugendpflege: Zeigt doch die positive Resonanz und die Rekordgeschwindigkeit, in der die Plätze jedes Jahr vergeben werden, dass das Team der Gemeindejugendpflege mit seinen Angeboten ein Garant für erlebnisreiche Ferien ist“, erklärt die Lengeder Bürgermeisterin Maren Wegener erfreut.