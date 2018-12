Mehr Krippen, mehr Personal, mehr Kosten, höhere Gebühren

Der Erweiterungsbau der Kinderkrippe an der Wolfenbütteler Straße in Broistedt (im April) gehört zum Paket der neuen Angebote für die Eltern in der Gemeinde Lengede. Um deren Kinder in den neuen oder erweiterten Einrichtungen zu betreuen, ist mehr Personal nötig. Das erhöht die Kosten – und bald auch die Gebühren.