Landkreis: Keine konkreten Pläne für Hallenanbau in Lengede

Der Landkreis Peine legt Wert auf die Feststellung, dass er eine Auskunft zu konkreten Plänen für den Erweiterungsbau der Kreissporthalle in Lengede nicht, wie von uns berichtet, ablehnt. „Es gibt einfach noch keine konkreten Pläne!“, betonte Landkreis-Sprecherin Katja Schröder am Freitag. Zwar seien in dem von der Politik bereits im Dezember mehrheitlich beschlossenen Haushalt für 2019 230.000 Euro an Planungskosten für die Halle in...