Eine Spende für Passagio

Über eine Spende in Höhe von 1000 Euro freute sich am Freitag Denis Schöne, Vorsitzender des Vereins Passagio „Musiker helfen Menschen in Not“. Die Summe kam bei der siebten Rock- und Bluesnight der Lengeder Kultband „Half Past Seven“ am 30. Dezember im Bürgerhaus zusammen. „Bei einem Eintritt...