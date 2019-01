Pläne für Aldi-Neubau im Zeitplan

Der Umzug von Aldi in Broistedt in der Gemeinde Lengede soll in diesem Jahr starten. Für 2019 war der Baubeginn an der Carl-Zeiss-Straße geplant. Wie ist der aktuelle Stand? Wann geht es los und vor allem: Bürger sorgen sich wegen der Durchfahrt von der Carl-Zeiss- zur Bahnhofstraße in Broistedt. ...