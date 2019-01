69-Jähriger fährt in Broistedt auf Fahrschulauto auf

Zu einem Verkehrsunfall ist es nach Polizeiangaben am Mittwoch um 14.05 Uhr im Kreuzungsbereich Peiner Straße/Osterriehe in Broistedt gekommen. Eine Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer befuhren die Straße Osterriehe in Richtung der Peiner Straße, beschreibt Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. An der dortigen Haltelinie habe die Fahrschülerin das Auto verkehrsbedingt gestoppt, was ein hinter ihr fahrender 69-Jähriger aus Salzgitter zu spät bemerkt habe. Dieser sei mit seinem Wagen auf das Fahrschulfahrzeug aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die Schülerin leicht verletzt, so Stephanie Schmidt weiter. Sie sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Schadenshöhe beträgt zirka 2000 Euro.

