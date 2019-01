Gemeinde weist Kritik am Kita-Standort Erzring zurück

Das alte Verwaltungsgebäude aus der Bergbauzeit am Erzring in Lengede soll zur Kita umgebaut werden. Der Schuppen (hinten rechts, an der Straße) wird abgerissen. Vor dem Gebäude soll es einen Kreisel für die Zu- und Abfahrt der Eltern geben, die ihre Kinder bringen und abholen (müssen).