Kulturverein machte den Lengedern 31 Angebote

Kultur in die Gemeinde holen, aber auch den kulturellen Blick über den Tellerrand ermöglichen und Geselligkeit pflegen – das inhaltliche Konzept des Kulturvereins Lengede bleibt auch im neuen Jahr unverändert. Dafür stellten mehr als 80 Mitglieder während der Jahresversammlung am Samstag die Weichen. Vorsitzende Renate Baum freute sich, dass so viele Mitglieder den Weg in die Räume des TSM-Club am Grubenweg in Lengede gefunden hatten....