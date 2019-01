Lengeder Generationenhilfe sucht dringend Helfer

Die Idee, von Bürgern für Bürger in der Gemeinde Lengede, finden alle gut. Besonders die, die eine Hilfe in Anspruch nehmen. Doch auf der Helferseite der Generationenhilfe Lengede braucht der Verein dringend mehr aktive Mitstreiter. Im Jahr 2013 fanden sich Bürger in der Gemeinde Lengede zusammen, um eine schnelle und einfache Hilfe für ihre Mitmenschen zu organisieren. 242 Mitglieder hat der Verein Generationenhilfe aktuell, die...