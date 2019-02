Serie von Sachbeschädigungen in Lengede

In der Neuen Straße haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 12 Uhr, bis Samstag, 9.30 Uhr, die Scheibe einer Arztpraxis eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 500 Euro. Ebenfalls in der Neuen Straße traten Unbekannte im selben Zeitraum die Seitenscheiben der Beifahrerseite eines VW ein. Auch hier schätzt die Polizei den Schaden auf 500 Euro. Im Sophienglück traten die Täter im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 9.30 Uhr, beide Außenspiegel eines geparkten Peugeot ab. Schaden: 400 Euro. Im selben Zeitraum schlugen die Täter auch in der Glatzer Straße zu. Dort traten sie den linken Außenspiegel eines VW ab. Schaden: 250 Euro.

