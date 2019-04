E-Mobilität geht nicht? Nicht bei Achat in Broistedt!

Vor gut zwanzig Jahren fuhr er mal eine Art E-Roller. Beim „Kaminabend“ der Wito in Groß Ilsede hörte er sich von Fachleuten an, „dass das nicht funktionieren kann“. Ein mit Strom fahrendes Auto hatte er nie, aber nun legt Jürgen Schaffhausen (60) los. Für ihn führt kein Weg an der E-Mobilität vorbei. Bei seiner Firma Achat in Broistedt steht schon länger „Margrit’s Stromer“ vor der Tür. Ein E-Smart, den seine Frau Margrit...