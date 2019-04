Jetzt hackt’s! „Holzfreunde Broistedt“ suchen Mitstreiter

Wer mit Holz das Haus heizt, hat unter Umständen ein Problem: an Holz zum Verbrennen zu kommen. In Broistedt nehmen das Bürger mit entsprechenden Anlagen im Haus nun selbst in die Hand. Das heißt nicht (mehr), dass diese holzheizenden Bürger durch die Wälder rennen, mit Forstwirten Deals aushandeln, das Holz aus dem Wald nach Hause schleppen, in die richtige Größe bringen und dann in ihre Anlagen schmeißen. Die rund 40 Mitstreiter, die...