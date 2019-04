Vor der Korrektur gründlich schütteln

Klassenarbeiten, die Korrektur derselben aber auch ihre Benotung sind für Lehrer und Schüler ein schwieriges Feld. Über „Lust und Last des Korrigierens“ hat Bernd Hauck ein Buch geschrieben. Am Donnerstagabend stellte er es in der Kreisbücherei Lengede vor. Eingeladen zur Lesung hatte der...