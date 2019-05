In Lengede wird Kleinholz gemacht

. Schweres Gerät ist am Freitag aufgefahren auf dem Festplatz am Schachtweg in Lengede. An zwei Tagen heißt es zum zweiten Mal „Kleinholzmachen“. Federführend bei der Aktion ist der noch junge Verein „Holzfreunde Broistedt“ mit seinem Vorsitzenden Mario Lessmann und dessen Stellvertreter Jörg Rudolf. Angesagt sind die Anlieferung, das Kleinmachen und das Verteilen des Brennholzes unter den inzwischen 46 Mitgliedern. Die Aktion läuft auch noch am Samstag von 8 bis 17 Uhr.

Angeliefert auf großen Sattelschleppern (sechs sind angefahren worden) werden insgesamt 280 Raummeter reines Buchenholz aus der Lüneburger Heide angekarrt. Um das Brennholz fachmännisch vor dem Verladen auf die verschiedenen Hänger und Fahrzeugen zu zerkleinern, kommt Europas größter Sägespaltautomat zur Brennholzaufbereitung zum Einsatz. „Das Gerät schafft es, das Holz gleich auf die gewünschte Länge zu sägen“, weiß Lessmann. Um das Ganze zu realisieren, existiert eine Kooperation mit einem Lüneburger Holzhändler. Der Preis für einen Raummeter liegt bei 69 Euro für Vereinsmitglieder. „Wir arbeiten kostendeckend“, meint dazu Lessmann.

Vorrangig werden die langen Baumstämme passend auf 25 Zentimeter oder einem Meter gestutzt“, erklärt er weiter und betont, „wir alle sind Freunde, die gern mit Holz heizen“. Das sei umweltfreundlich. Wer mit Holz heize, so der Experte, heize im CO 2 -Kreislauf der Natur. Der klimaneutrale Brennstoff sei nicht an der Entstehung des Treibhauseffekts beteiligt, da der Baum beim Wachstum genügend CO 2 und Sonnenlicht (Biomasse) produziere. Dadurch werde CO 2 dauerhaft gebunden. Viele Holzheizer haben dabei nicht nur einen Kamin für die Romantik, sondern sind zum Beispiel durch Holzvergaser-Zentralheizung als einzige Heizung auf Brennholz angewiesen.

Die Idee zur Gründung eines Vereins ist laut Lessmann aus der Not entstanden, denn die Holznachfrage ist erheblich gestiegen. „Dadurch ist der Nachschub nicht mehr gewährleistet. Mit Gründung des Vereins haben wir schließlich das Problem gelöst. Und unser Mitgliedsbeitrag beträgt nur 12 Euro im Jahr sowie einer einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe von 50 Euro“, erklärt der Vorsitzende. Lessmann weiter: „Dafür bieten wir eine tolle Gemeinschaft und suchen immer Mitstreiter. Zudem kann man zum Beispiel an Lehrgängen für einen Kettensägeschein teilnehmen. Informationsveranstaltungen rund ums Heizen mit Holz runden unser Angebot ab.“ Kontakt und Näheres gibt es unter

(05344) 2069990.





Auch Nichtmitglieder können heute auf Anfrage von acht bis 17 Uhr ein Holzschnäppchen für den Eigenbedarf machen und erstklassiges Brennholz erstehen. Die zweitägige Aktion endet mit einem gemütlichen Beisammensein und Grillen.