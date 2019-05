Jugendwehr Lengede eröffnet neue Fahrstrecke am Seilbahnberg

Der Kleinbahnverein Lengede feierte einen weiteres Glanzpunkt seiner Vereinsgeschichte. Die neue Fahrstrecke am Seilbahnberg wurde offiziell freigegeben, heißt es in der Pressemitteilung. Pünktlich um 14.30 Uhr startete am Bahnhof die Dampflok und brachte die Abordnung der Lengeder Jugendfeuerwehr...