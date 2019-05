Stoppen Fledermäuse Bebauung im Glückauf-Ring in Lengede?

Einige Bäume wurden schon gefällt, andere werden wohl noch für die geplante Lückenbebauung auf der Fläche zwischen den bestehenden Gebäuden am Glückauf-Ring in Lengede weichen müssen. Aktuell gibt es noch Streit wegen eines Gutachtens über geschützte Fledermäuse. Das Vogelhaus hing schon. Bisher sind keine Brutstätten von Fledermäusen auf dem Gelände bekannt. Falls sie sich anders entscheiden, reicht es nach Auffassung der Gemeindeverwaltung, auch für die Fledermäuse spezielle Behausungen an den bleibenden Bäumen aufzuhängen.