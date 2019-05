Auch Broistedt hat nun seinen Schulweg-Plan

Die Überquerung, mit „Gelben Füßen“, an der Barbecker Straße in Broistedt (rechts geht es in den Rosenhagen) gilt als gefährliche Stelle auf dem Weg der Kinder zu ihrer Grundschule im Wiesenweg. In dem neuen Konzept der Gemeinde Lengede wird eine „Ortsbegehung mit beteiligten Behörden“ vorgeschlagen.