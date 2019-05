Lengede: Einbruch in Kindergarten und Grundschule

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, in einen Kindergarten in der Straße Hinter der Kippe in Lengede eingebrochen.

Laut Polizeisprecherin Stephanie Schmidt gelangten die Täter über ein Fenster in das Gebäude. Demnach brachen sie auch eine weitere Tür auf, die in die benachbarte Grundschule führt.

Ob etwas geklaut wurde, könne derzeit nicht gesagt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro.

Die Polizei Peine bittet um Hinweise: (05171) 9990.