Helfer für „Rock am Berg“ in Lengede gesucht

Vor der schönen Kulisse des Seilbahnbergs in Lengede bietet der Verein „Passagio – Musiker helfen Menschen in Not“ regelmäßig die kleine Konzertveranstaltung „Rock am Berg“ an. In diesem Jahr findet das beliebte Ereignis am Samstag, 17. August, statt. Doch bevor die Bands das Publikum unterhalten...