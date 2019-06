Der Kreisel ist Klein Lafferdes kritische Stelle

Auch für Klein Lafferde hat die Gemeinde Lengede in ihrem Konzept für sichere Schulwege einen Schulwegplan erstellt. Der gibt Empfehlungen, wie die Kinder gehen sollten. In Klein Lafferde gibt es keine Grundschule, die Kinder müssen mit dem Bus nach Woltwiesche fahren. Auf den Weg zu den Haltestellen, oder mit dem Rad, gibt es nach dem Ergebnisbericht „Gefahrenstellen“ im Ort. Eine ist und bleibt der Kreisel in Klein Lafferde an dem...