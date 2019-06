Grundschule Lengede räumt ab bei Turnier

Premiere geglückt. Der erste Fußball-Gemeinde-Cup für Grundschüler in der Gemeinde Lengede am Freitag war ein voller Erfolg. Das Gemeinschaftsprojekt erfüllte laut Organisator Marius Schenkel vom Sportverein (SV) Lengede die Erwartungen. Zahlreiche Eltern standen am Spielfeldrand auf der...