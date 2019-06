Mit „Staats“ verschwindet ein Stück Lengeder Dorfgeschichte

Die Abrissbagger haben schon ganze Arbeit geleistet in den vergangenen Tagen. Hinten war zuletzt noch der Eingang zur alten „Kneipe“ von Staats. In dem am Montag noch stehenden Haus rechts war der „Saal“, in dem getanzt wurde oder Filme gezeigt wurden. Einige Lengeder bleiben dieser Tage an der Baustelle stehen und unterhalten sich über ihre alten Staats-Geschichten.