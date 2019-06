Letzter Überlebender des Wunders von Lengede war im TV.

Er war doch nur der Elektriker und noch so jung. Sein erster Einsatz unter Tage wäre fast sein letzter gewesen. Seine Geschichte musste Adolf Herbst schon oft erzählen. Er ist der letzte Überlebende, der 1963 beim „Wunder von Lengede“ dabei war. Am vergangen Samstag gab es auf NDR 3 eine TV-Sendung, in der Adolf Herbst einen Auftritt hatte. Es war eine Sondersendung von „Kaum zu glauben!“. So etwas wird inzwischen auch beim NDR gerne...