Die Silver Rockets und PX spielen bei „Broistedt brennt“

Es geht auch ohne Expansionswahn – das gilt sowohl für das Broistedter Unternehmen Rausch Metalltechnik als auch für das kleine, aber feine Musikfestival „Broistedt brennt“. Das findet am Freitag, ab 18 Uhr, zum 13. Mal statt, wieder auf dem überdachten Innenhof zwischen den Arbeitshallen von Rausch im Broistedter Gewerbegebiet (Lise-Meitner-Straße 7). Geschäftsführer Uwe Rausch kündigt die zwei Bands an, die in diesem Jahr auf der...