Sichere Schulwege – wann wird’s konkret?

Schulschluss an der Grundschule in Lengede (Hinter der Kippe). Da kann es schon mal eng werden. Weiterhin gibt es an den Grundschulen der Gemeinde Probleme wegen der "Elterntaxis". Das sind Eltern, die ihre Kinder unbedingt mit dem privaten PKW zur Schule bringen und dort abholen. Das führt immer wieder zu unübersichtlichen oder gefährlichen Situationen auf den Straßen vor den Schulen.