Bands „Silver Rockets“ und „PX“ lassen Broistedt „brennen“

. Über ein „volles Haus“ freut sich Uwe Rausch, Veranstalter des Mini-Festivals „Broistedt brennt“: Hunderte Musikbegeisterte haben am Freitag die Location auf dem Hof der Firma Rausch im Ort gefüllt.

Jung und Alt tummeln sich bei der „Mucke“ vor der großen Showbühne. Manche lassen sich bei den heißen Rhythmen auch dazu hinreißen, einen schmissigen Tanz aufs Parkett zu legen. Der Funke bei den beiden Gruppen – „Silver Rockets“ und „PX“ – springt auf Anhieb über. Dabei liefern die „Silver Rockets“ die pure Energie des Rockabillys – mal soft mal härter – und haben die Fans auf ihrer Seite. „Wir sind heute nur derentwegen hier. Die spielen einfach riesig, das ist total unsere Musikrichtung“, schwärmen Britta und Roland Poloczek aus Söhlde. Die Beiden sind es auch, die vom ersten Ton an tanzen und pure Lebensfreude versprühen. „Die Veranstaltung ist einfach super aufgezogen, absolut coole Geschichte“, ergänzt Roland Poloczek, dessen Partnerin zustimmend nickt.

Broistedt brennt

Aber nicht nur „Silver Rockets“ begeistert. Auch die zweite Band des Abends – „PX“ – spielt groß auf. Die musikalische Palette der Gruppe, die seit 2017 zusammenspielt, reicht von AC/DC über Kiss und Steve Wonder bis hin zu Wild Cherry – ein Mixed, der passt und den Abend zum Erlebnis macht. Die sechs Musiker von „PX“ mit zwei Sängerinnen stammen aus Braunschweig und bringen jede Bühne zum Beben. Mit ihrem Programm liefern sie fetzige Rock-, Soul- und Funkmusic, die ankommt.

Die zahlreichen Zuhörer klatschen fröhlich mit, da kann kaum einer stillstehen – so macht ein Konzert Spaß. Bassist Niklas von „PX“ meint: „Die Location ist überragend, die Leute sind gut drauf, lassen sich auf die Musik ein und haben keine Berührungsängste, was will man mehr?“, so der 20-jährige Musiker, der auch begeistert darüber ist, dass es auch hätte regnen können. „Eine Überdachung hat man nicht bei jeder Veranstaltung, das ist ein ganz dickes Plus“, betont er.

„PX“ spielt gern bei „Broistedt brennt“, denn das ist inzwischen eine Kultveranstaltung, bei der jeder unbedingt auftreten möchte. „Das ist fast schon Pflicht“, meint Niklas und spricht damit aus dem Herzen seiner Band.

Reichlich Musik bei "Broistedt brennt" Reichlich Musik bei "Broistedt brennt" Jedes Jahr am zweiten Freitag nach Pfingsten heißt es: Broistedt brennt. Dieses Jahr fand das Musikfestival am 21. Juni statt. Foto: Udo Starke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Ein bekennender Fan der Veranstaltung ist Frank Cichacki. „Wenn es geht, bin ich jedes Jahr dabei.“ Das Meeting sei super und lasse keine musikalischen Wünsche offen. „Hier treffen wir auf Gleichgesinnte – das macht Spaß. Die Leute sind gut drauf, das spüren auch die Musiker. Der Funke springt über“, freut sich der Vallstedter: „Was der Veranstalter hier auf die Beine stellt, ist lobenswert, zumal es auch um einen sozialen Zweck (Save the children) geht.“

Etwas kritischer äußerte sich „Bummy“ Lies aus Liedingen: „Ich bin hier Stammgast und wünschte mir mal wieder eine bekanntere Band. Aber die Jungs heute sind schon klasse.“ Er liebe das Ambiente und die ausgelassene Stimmung: „Für jeden Musikgeschmack etwas dabei.“