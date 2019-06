Die IGS Lengede feiert ihre ersten Abiturienten

Es ist geschafft. Der erste Abiturjahrgang an der IGS Lengede ist Geschichte. Dabei war die Feier am Samstag eine gelungene Premiere in der Sporthalle der Schule mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei sprachen auch die ehemalige Kultusministerin Frauke Heiligenstadt, Lengedes Bürgermeisterin Maren Wegener sowie die stellvertretende Landrätin Doris Meyermann Grußworte. Auch Andreas Meisner,...