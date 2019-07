Ausschilderung Baustelle Woltwiesche – geht’s auch besser?

Dieter Nause schickte dieses Foto mit einem seiner Meinung nach positivem Beispiel für eine Ausschilderung zu Oberg. Hier sei alles klar, wenn man sich Oberg aus Gadenstedt, Ilsede oder Münstedt kommend nähere. In Oberg wird, wie derzeit in Woltwiesche, die Ortsdurchfahrt saniert, es gibt dort eine wandernde Dauerbaustelle. Die Schilder, direkt vor der Absperrung auf der Straße (nicht im Bild), sagen aus: Die Ortsdurchfahrt („OD“) ist gesperrt, daher ist es eine Sackgasse; wer ein berechtigtes Anliegen hat (also nicht nur Anwohner, auch Lieferanten zum Beispiel), kann an der Absperrung vorbei bis zur Baustelle weiterfahren; der Ort ist also erreichbar. Das zweite Schild weiter hinten sagt allerdings auch, dass LKW generell auf dieser Straße nicht fahren dürfen.