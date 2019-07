Essen und Trinken ohne Plastik beim Lengeder HGV-Markt

„Es wird weder Plastikbesteck noch Plastiktrinkhalme oder Plastikbecher geben!“ Das kündigt Bernd Löper, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Lengede für den Herbstmarkt am 31. August und 1. September an. Der findet in Lengede im Grubenweg alle zwei Jahre statt. Und diesmal eben...