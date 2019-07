So werden die Kita-Gebühren der Gemeinde Lengede berechnet

Die Gemeinde Lengede hat in den vergangenen Jahren einiges in die Einrichtungen für Kinder vor der Schule investiert (im Bild der Kindergarten Arche Noah in Lengede beim Taki-Projekt unserer Zeitung 2009). Seit 1993 galt die alte Satzung für die Berechnung der Gebühren. Ab dem 1. August 2019 gilt die neue.