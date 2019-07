Die Gemeinde Lengede will keine Schottergärten

Das Neubaugebiet "Am Naturbad" in Broistedt. Es gibt Kritik, weil die Gemeinde so wenig für die Begrünung tut. Es gibt ein paar Pflanzinseln der Gemeinde (nicht im Bild). Die Anwohner machen ihren Teil - nach Vorschriften, die aber nicht immer eingehalten werden. So haben einige Anwohner auf die Innenseite des aufgeschütteten Lärmschutzwalls nur Steine gelegt (hinten, zwischen den Häusern), anstatt diesen zu bepflanzen. Das müssen sie rückgängig machen, zumindest teilweise.