Erweiterung und Umbau für die IGS Lengede stockt

Während der unterrichtsfreien Zeit, also während der Sommerferien (in Niedersachsen bis zum 14. August), tut sich auch an den drei Grundschulen in der Gemeinde Lengede einiges an Bau- und Sanierungsarbeiten. Allerdings nicht an der IGS Lengede, für die der Landkreis Peine zuständig ist. Dort werden die Oberstufen-Schüler und -Lehrer noch weiter auf mehr Platz in den Räumen der früheren Real- und Hauptschule (Willi-Frohwein-Haus) warten...