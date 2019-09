Lengeder verfallen beim Herbstfest des HGV ins Rennfieber

Es war ein Herbstfest mit Premieren. Oder besser: Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Lengede erfindet sich immer wieder neu. Dass sich am Wochenende rund um den Grubenweg in Broi-stedt mehr als 40 Institutionen, Handwerks- und Dienstleistungsfirmen aus Lengede und Umgebung an der überregionalen Wirtschaftsschau beteiligten, freute HGV-Vorsitzenden Bernd Löper. „Wir können sagen: Es ist gut gelaufen.“ Obwohl die drückenden...