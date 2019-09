Lernen in, mit und an der „Cloud“ an der IGS Lengede

Schüler arbeiten in einem Klassenraum einer Grundschule (Niedersachsen, Schüttorf) an Computern. Was ist (heutzutage) nötig, sinnvoll, eher schädlich an digitalen Medien im Unterricht der Schulen? Die IGS Lengede lädt unter anderem dazu am 1. Oktober zu einer Fachtagung ein.