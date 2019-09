Risse überall – Kirche in Klein Lafferde geschlossen

Es kommt längst nicht immer alles Gute von oben, auch nicht in einer Kirche. In der in Klein Lafferde brachen Putzstücke aus der Decke. Innen und außen hat die Kirche diverse Risse. Bis auf weiteres muss sie geschlossen werden. Auf Nachfrage unserer Zeitung wird die Schließung bestätigt. Die evangelisch-lutherische Gemeinde Lengede/Klein Lafferde sei zuvor informiert worden. Wir treffen uns vor Ort, um die Schäden in und an der Kirche...