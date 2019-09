Lengeder Jens Heuer rettet die Fantasywelt „Juna“

Es gibt verschiedene Techniken des Schreibens. Jens Heuer aus Lengede macht es so: „Das ist bei mir wie ein Film im Kopf. Ich schreibe dann mit, was ich sehe.“ Daraus ist die Fantasygeschichte „Juna“ entstanden. Die gab es bereits als E-Book. Demnächst soll sie aber erstmals als echtes Buch (Rabenwald-Verlag) herausgegeben werden. Mit der Sonde für Archäologen unterwegs Der 39-Jährige, in Braunschweig geboren, wohnt in Lengede und...